Teatr Polski zaprasza do wzięcia udziału w castingu do sztuki „Nana”

Teatr Polski w Poznaniu przygotowuje się do premiery spektaklu „Nana” według słynnej powieści Emila Zoli. Reżyserować będzie Monika Pęcikiewicz, a spektakl zobaczymy 21 marca. Nim to się stanie, już w najbliższy poniedziałek 3 lutego odbędzie się casting dla tancerek i tancerzy, a także perfomerów. Osoby zainteresowane mogą jeszcze w czwartek (30 stycznia) do późnych godzin wieczornych nadesłać drogą elektroniczną na adres jacek.muszkieta@teatr-polski.pl zgłoszenia zawierające krótki biogram oraz link do nagrania, na którym zaprezentują swoje umiejętności. Chętni do udziału w castingu powinni mieć ukończone 18 lat.

Premiera odbędzie się w ramach XXX Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii, których głównym organizatorem jest Dom Bretanii. W roli tytułowej zobaczymy popularną aktorkę Teatru Polskiego Kornelię Trawkowską. Autorem choreografii jest Tomasz Wygoda, a muzykę skomponował Cezary Duchnowski. Wykonywać ją będzie Orkiestra Antraktowa Teatru Polskiego kierowana przez Adama Domurata. Autorem scenografii jest Karolina Benoit, kostiumy zaprojektowała Paulina Grocholska, z kolei reżyserem światła będzie Aleksandr Prowalinski.