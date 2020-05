Teatry w Poznaniu przygotowują się do przyjęcia publiczności. Kiedy spektakle?

Minister Piotr Gliński poinformował, że od 6 czerwca będą mogły znów działać teatry. Wiadomo, że widownia będzie mogła być wypełniona w połowie, prawdopodobnie w czasie spektaklu widzowie będą musieli nosić maseczki. Poznańskie instytucje przygotowują się do otwarcia, ale nie rezygnują z działań online. Kiedy więc pierwsze spektakle?

Teatr Polski - premiera (na razie) audiobooka

- Cały czas ustalamy szczegóły - informuje Ewelina Mania z Teatru Polskiego. - Nie jest do końca jasne, jakie obostrzenia sanitarne będą nas obowiązywały. Z jednej strony mówi się o widowni wypełnionej do połowy, z drugiej o zachowaniu odległości między widzami. Oba te zalecenia nie są równoznaczne. Nie wiadomo też jak miałyby wyglądać próby. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o terminie pierwszego spektaklu z widownią. Z pewnością jednak nie będzie to 6 czerwca.