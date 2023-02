Tego nie jedz, jeśli masz problemy z nerkami. Mamy listę szkodliwych produktów

Gdzie są nerki? Jakie funkcje pełnią?

Nerki to narządy umieszczone na poziomie żeber, pod wątrobą i niedaleko żołądka. Wchodzą one w skład układu moczowego i pełnią bardzo ważne funkcje w ludzkim organizmie. W ciągu doby zdrowe nerki oczyszczają około 1600 litrów krwi. Tym samym pełnią one funkcję naturalnego filtra. Ich głównym zadaniem bowiem jest wydalanie z organizmu związków będących pozostałościami przemiany materii.

Ponadto, jednocześnie nerki są odpowiedzialne za zatrzymywanie w organizmie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania substancji lub też magazynowania.

Dbanie o nerki jest szczególnie ważne, ponieważ ich nieprawidłowa praca może przyczynić się do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej oraz przyczynić się do wystąpienia niewłaściwego ciśnienia tętniczego.