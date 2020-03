Telekonferencja przywódców państw G20 już w przyszłym tygodniu

Budżet Poznania 2020 uchwalony. Będą podwyżki

We wtorek, 17 grudnia na sesji Rada Miasta Poznania przyjęła budżet na 2020 rok. Zdaniem opozycji, jest on porażką, wyrazem nieudolności prezydenta w zarządzaniu finansami Poznania. Radni KO podkreślają, że jest on „szyty” na miarę możliwości.