Ten pałac w Wielkopolsce jest na sprzedaż – tak prezentuje się budynek, który zachwycał na początku XX wieku. Ile kosztuje nieruchomość?

Zrujnowany dwór w Zaborowie na sprzedaż. Kwota nie jest mała

Początki dworu zlokalizowanego w Wielkopolsce, a dokładniej we wsi Zaborowo (pow. śremski) sięgają końca XIX lub początku XX wieku, kiedy to budynek wzniesiono na polecenie Hermanna Senftlebena, właściciela wsi w latach 1882–1945. Niewiele wiadomo o przeszłości budynku i losach mężczyzny – jedno ze źródeł podaje, że rodzina Senftleben nabyła majątek „od rodziny księdza Stanisława Kostki Rymarkiewicza za pośrednictwem żydowskiego kupca ze Śremu Samuela Mittwochana”. Tętniąca niegdyś życiem budowla dziś popada w ruinę – nawet po wpisaniu jej do rejestru zabytków w 1994 roku.