Ten przepis na burgera z TikToka obejrzało 20 mln osób. Jeden składnik podkręca smak

Bayashi.tiktok i mukbang, czyli relacja z jedzenia

Twórca profilu bayashi.tiktok poza pokazywaniem apetycznych przepisów, które pobudzają ślinianki do działania, proponuje filmy z gatunku mukbang. Jest to relacja na żywo ze spożywania posiłku. W Azji wiele osób ogląda ludzi, którzy jedzą śniadania, obiad lub kolację. Często podczas jedzenia słyszy się mlaskanie lub siorbanie, które ma podkreślić satysfakcję płynącą z jedzenia potrawy. Autor Bayshi.tiktok nawet po przedstawieniu posiłku wgryza się w ugotowane danie.

Przepis na burgera stał się wiralem

Wiralowy przepis na burgera został utrzymany w stylistyce ASMR. To słowo jest skrótem od angielskiego terminu autonomous sensory meridian response i oznacza samoistną odpowiedź meridianów czuciowych (w tradycyjnej medycynie chińskiej to kanały, którymi porusza się energia w ciele człowieka). W praktyce na nagraniach twórcy profilu bayashi.tiktok słyszane są jedynie dźwięki rzeczywistego gotowania, takie jak skwierczenie oleju, krojenie awokado czy szelest folii spożywczej. Ma to pobudzić apetyt również poprzez zmysł słuchu i jak widać, tiktoker robi to z powodzeniem. Kanapkę, którą zaproponował, można też nazwać burgerem. A to za sprawą warstwowego ułożenia składników. Na jego profilu przepis miał już 20 milionów wyświetleń i ponad 2 miliony polubień.