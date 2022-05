Ten sprzęt trafi do poznańskich szpitali dzięki WOŚP. Zobacz, co otrzymają placówki medyczne w Poznaniu

29. finał WOŚP, który dedykowany był szeroko pojętej diagnostyce głowy i laryngologii zakończył się z wynikiem 210 813 830,10 zł. Niedawno za część tej kwoty fundacja kupiła specjalistyczny sprzęt dla audiologii i laryngologii dziecięcej. Wśród placówek, które go otrzymały znalazły się także dwa poznańskie szpitale - Szpital Kliniczny im. K. Jonschera i Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego. Co konkretnie i na jakie oddziały trafi do nich z fundacji WOŚP? Przejdź dalej -->

Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa