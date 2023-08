Teraz 500 plus, od stycznia 800 plus. Wiemy, kiedy może nastąpić kolejna podwyżka

500 plus to polski program społeczny, który został wprowadzony w 2016 roku. Program przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodów rodziny.

Teraz 500 plus, od stycznia 800 plus. Wiemy, co będzie dalej! Stopniowo zbliżamy się do wprowadzenia kolejnej podwyżki świadczenia 500 plus na poziom 800 plus. Ostatnio uchwalono przepisy dotyczące podniesienia wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w Sejmie, a teraz projekt trafił do senackiej komisji. Czy w Partii Prawa i Sprawiedliwości planowane są już następne korzystne zmiany? Była minister rodziny, Elżbieta Rafalska, której przypisuje się wprowadzenie świadczenia 500 plus, wypowiedziała się na ten temat.

500 plus - wsparcie na dzieci od początku nie było podwyższane

W 2016 roku wdrożono program 500 plus. Od początku jego funkcjonowania, wsparcie na dzieci nie było podwyższane. Partia Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że mimo braku waloryzacji, wydatki na dzieci wzrosły z uwagi na rozszerzenie programu. Pierwotnie, świadczenie 500 plus przysługiwało jedynie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie o niskich dochodach. Jednak od 1 lipca 2019 roku, pieniądze te przysługują na każde dziecko bez względu na sytuację finansową rodziny.

800 plus zastąpi 500 plus

Teraz rząd nie zatrzymuje się przy 500 plus, a zmierza ku 800 plus. Pytanie brzmi, na jak długo? Obecnie, rząd planuje podnieść świadczenie wychowawcze do 800 zł na dziecko, a to ma nastąpić od 1 stycznia 2024 roku. Rządzący tłumaczą, że taki krok ma na celu zachowanie siły nabywczej tego wsparcia. Warto zaznaczyć, że z uwzględnieniem inflacji, 500 plus obecnie realnie jest warte tylko 337 zł.

Pozostałe aspekty programu nie ulegają zmianie - pieniądze będą wypłacane na każde dziecko, od narodzin aż do osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Projekt ustawy w tym kształcie został już zatwierdzony przez Sejm, a w lipcu będzie rozpatrywany przez senatorów. Niemniej jednak, wciąż nie uwzględniono w przepisach stałego mechanizmu waloryzacji, co pozostawia wątpliwości co do ewentualnych przyszłych podwyżek.

500 plus bez waloryzacji

Kwestia 500 plus wywołuje pytania dotyczące braku waloryzacji ze strony rządu. Była minister rodziny, Elżbieta Rafalska, odpowiedzialna za wprowadzenie tego programu, wyjaśnia powody takiej decyzji. W rozmowie z FAKTEM powiedziała, że cały czas podkreśla się, że pojawia się dylemat, czy należy stosować prosty mechanizm waloryzacji dla świadczenia 500 plus. Przypominamy sobie waloryzację świadczeń emerytalnych, które niekiedy prowadziły do sytuacji, które można nazwać kpiną, gdyż podwyżki były niewielkie i związane jedynie z inflacją.

Czy 800 plus przewiduje już określony termin na kolejną podwyżkę?

Elżbieta Rafalska przypadkiem uchyliła rąbka tajemnicy na temat możliwej daty. Wydaje się, że rząd podjął dobrze uzasadniony krok, podnosząc to świadczenie do takiej kwoty, która nie będzie wymagała waloryzacji w najbliższych dwóch latach. Co więcej, rząd posiada wszelkie narzędzia do podnoszenia świadczenia w przyszłości, bazując na aktualnych danych ekonomicznych i dostępnych możliwościach finansowych budżetu państwa - jak wyjaśnia Rafalska.

W konsekwencji, kolejna podwyżka może być planowana najwcześniej w 2027 roku. Jest to perspektywa, która pozwoli świadczeniu 800 plus utrzymać swoją wartość na dłuższy okres, bez konieczności częstych dostosowań do inflacji czy innych czynników.

