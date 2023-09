Teren wokół dworca Poznań Wschód stanie się nowym centrum miasta? "Stacja nabierze większego sensu"

Nowa dzielnica Poznania tuż obok dworca wschodniego

Teren ten nadaje się idealnie do wybudowania nowego osiedla. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Poznań Wschód, na której zatrzymują się pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitarnej z Gniezna, Wrześni i Wągrowca. Ponadto zapewnia on dostęp do autobusów i tramwajów, przedszkoli i szkół. Tuż obok znajduje się także szeroka, dwupasmowa ulica Warszawska, będąca trasą wylotową z miasta.