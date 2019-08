Tesco rozdaje bony i kupony promocyjne. Kto je dostanie?

W związku z likwidacją sklepów Tesco w całym kraju trwają wyprzedaże. Ceny produktów zostały obniżone nawet o 50 procent. Portal dlahandlu.pl informuje, że każdy klient, który uzbierał odpowiednią ilość punktów na karcie Clubcard otrzyma bony.

Są one personalizowane i mogą być wykorzystane tylko raz. Bony są ważne od 12 sierpnia 2019 r. do 30 lipca 2020 r. Dodatkowo sieć przygotowała szeroką ofertę kuponów. Każdy klient otrzyma w wyciągu od 6 do 12 różnego rodzaju kuponów.