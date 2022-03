Test do policji: pytania do testu wiedzy i etapy postępowania kwalifikacyjnego. Jak zostać policjantem?

Jak zostać policjantem krok po kroku

Wymagane dokumenty to:

Krok pierwszy to złożenie wymaganych dokumentów. Przedtem należy zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.

Test wiedzy składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów.