Test na koronawirusa w Poznaniu. Ile kosztuje? Jakie są rodzaje? Czy warto zrobić?

- Takie testy mogą być wykonywane u osób które mogą mieć bezobjawowy przebieg choroby, czy też miały kontakt z osobą zakażoną/cyt]

– wyjaśnia prof. Iwona Mozer-Lisewska.[

- Zatem rozpowszechnienie tych testów może mieć dużą wartość epidemiologiczną. Zaleca się, żeby takie badanie wykonać w placówkach referencyjnych, które dysponują odpowiednio walidowanymi testami diagnostycznymi o wysokiej czułości i wartości diagnostycznej. Ale warto zawsze pamiętać, że nawet dodatni wynik takiego tekstu nie może być podstawą dla potwierdzenia zakażenia. Tylko po wykonaniu badania molekularnego możemy oficjalnie potwierdzić lub wykluczyć chorobę – tłumaczy prof. Iwona Mozer-Lisewska.

Najpierw wymaz, potem wynik

Testy genetyczne wykonywane metodą RT-PCR, rekomendowane są przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Państwowego Zakładu Higieny. Są najdroższe - ich ceny zaczynają się od 550 złotych. W celu wykonania takiego testu u pacjenta pobiera się wymaz z nosogardzieli lub gardła. Później przeprowadza się badanie molekularne, podczas którego wykrywane są trzy geny wirusa SARS-CoV-2: RdRP, E i gen N. Dodatni wynik testu świadczy o obecności wirusa.

- Odradzam wykonywania testu molekularnego RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 bez konsultacji z lekarzem. Nawet jak mamy na to pieniądze i chęci - mówi profesor. - Najlepiej przed podjęciem takiej decyzji udać się do specjalisty. A jeżeli ktoś ma typowe objawy - kaszel, gorączkę czy trudności z oddychaniem – to trzeba iść do szpitala jednoimiennego. Tam oprócz testu molekularnego na obecność koronawirusa medycy wykonają szereg innych badań, między innymi badania biochemiczne i immunologiczne krwi oraz w razie potrzeby odpowiednie badanie radiologiczne klatki piersiowej.

Czas na test

Kiedy jest odpowiedni moment na wykonanie testu? Wszystkie trzy rodzaje testów wykazują najwyższą czułość pomiędzy 7-14 dniem od kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, co pokrywa się z czasem wystąpienia pierwszych objawów zakażenia.

- Miano przeciwciał utrzymuje się prawdopodobnie długo w surowicy. Dokładnie tego nie wiemy, niemniej już wkrótce będziemy mogli to miano monitorować szerzej. Ale obecnie takich testów jeszcze nie ma – mówi prof. Mozer-Lisewska.

