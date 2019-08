Thriller medyczno-szpiegowski w międzynarodowej obsadzie powstaje w Poznaniu

To jego pierwszy film fabularny. Do tej pory Gabriela Rodaka znaliśmy jako malarza, ilustratora i autora musicalu. Choć mówi się, że to film amerykański, tak naprawdę jest to produkcja międzynarodowa. Autorem scenariusza i producentem jest Amerykanin Jason T. Madicus. Wśród odtwórców głównych ról są czeski aktor Daniel Mavrov, Otto Sinclair z Panamy, a także Paweł Sakowski i Ilona Janyst. W ekipie filmowej są także m.in. reprezentanci Rosji i Nowej Zelandii.

- Zwykle lekarze pojawiający się w filmach to osobowości poprawne, wyidealizowane. A przecież lekarze też mają swoje problemy, swoje kompleksy. Muszą umieć sobie poradzić z przeszłością, ze swoimi błędami. I taką skomplikowaną osobowością jest główny bohater filmu Dr Tseng, którego gra Daniel Mavrov. Producent chciałby też, aby ten film przybliżył ludziom medycynę. Wybraliśmy Poznań bo w tym mieście jest wielu znakomitych specjalistów od realizacji filmowej. Miasto wskazało nam świetne lokacje do kręcenia. Realizujemy go w świetnie wyposażonym studiu w Komornikach, ale także w pubie Pod Minogą i niedawno otwartej restauracji Barbaresco mieszczącej się w dawnej zajezdni tramwajowej. Chcemy, aby film był gotowy na początku przyszłego roku - mówi reżyser Gabriel Rodak.

