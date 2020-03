Till Lindemann zakażony koronawirusem! Wokalista zespołu Rammstein przebywa na oddziale intensywnej terapii

Według informacji niemieckich tabloidów, Till Lindemann najpewniej zakaził się około dwa tygodnie temu. 15 marca zespół Rammstein zagrał ostatni koncert w Moskwie. Krótko po powrocie do Berlina, wokalista grupy zauważył u siebie pierwsze niepokojące objawy, w tym kaszel i bardzo wysoką gorączkę. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że niemiecki artysta jest zakażony koronawirusem. Co więcej, muzyk nabawił się też ostrego zapalenia płuc, co tylko zwiększyło zagrożenie.

Jak podaje RTL, Lindemann przybywa w całkowitej izolacji na oddziale intensywnej terapii i obecnie czuje się znacznie lepiej. Zdaniem lekarzy, nie występuje już zagrożenie dla jego życia. Jego stan jest stabilny, rokowania są dobre, jednak nie da się ukryć, że dodatkowym niebezpieczeństwem jest tu wiek artysty – w tym roku lider Rammstein obchodził 57. urodziny. Jak na razie reszta członków zespołu nie skomentowała sprawy. Na oficjalny komentarz wytwórni również musimy jeszcze poczekać.