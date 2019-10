Zosia z Poznania w The Voice of Poland. Do czyjej drużyny trafiła?

19-letnia Zofia Marcinkowska z Poznania przeszła do kolejnego etapu telewizyjnego talent show "The Voice of Poland". Poznanianka zachwyciła Kamila Bednarka i Margaret podczas przesłuchań w ciemno. Kogo wybrała na swojego trenera?