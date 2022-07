Tłumy na Franowie w Poznaniu. Giełda i pchli targ cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Tam w niedzielę kupisz wszystko! [ZDJĘCIA]

Tłumy na poznańskim targu. Wszystko w jednym miejscu

Cotygodniowe zakupy na giełdzie i pchlim targu to dla niektórych już tradycja. Wcześniej "stara rzeźnia", teraz targ na Franowie w Poznaniu co niedzielę przyciąga tłumy, niezależnie od pogody czy pory roku. Nic dziwnego, bo dostać można tam dosłownie wszystko, a do tego w okazyjnych cenach. Często są to przedmioty, których nie kupimy na co dzień w sklepach - chemia i słodycze z Niemiec, ale też przeróżne starocie, antyki, płyty i książki.

Giełda pod Centrum Handlowym M1 to dobre miejsce nawet dla tych, którzy chcą na szybko i jak najtaniej urządzić mieszkanie. Prawie co tydzień można tam kupić meble, elektronikę, naczynia i urządzenia kuchenne, a do tego sporo drobnych przedmiotów. Równie zadowoleni będą wielbiciele stylu vintage, bo przechodząc przez wszystkie alejki można natrafić na prawdziwe "perełki", którym warto dać drugie życie.