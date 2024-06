Tłumy na koncercie w Poznaniu! Nocny Kochanek zagrał na Pyrkonie 2024. Było magicznie! Zobacz zdjęcia

Koncerty na Pyrkonie w Poznaniu

Nocny Kochanek na Pyrkonie 2024

Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku. Wykorzystując humor, dystans do świata, pastisz i gry językowe, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej, ale nie tylko. Grupa powstała w 2012, jako alter ego Night Mistress. Zespół miał być chwilowym żartem i oddechem od poważnego grania, ale gdy okazało się, że rozbawił także publiczność, a i członkowie grupy czuli się lepiej w jajcarskim wydaniu, został z chłopakami na dłużej.

Koncerty na Pyrkonie w niedzielę, 16 czerwca

MindaRyn

16.06, godz. 15:00 - 16:00

Scena Plenerowa

Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. To 54 godziny nieprzerwanej zabawy, czasu spędzonego na prelekcjach, graniu w gry, oglądaniu wystaw i fantastycznych wiosek oraz spotkaniach z twórcami fantastyki z całego świata. To również zakupy u ponad 300 wystawców mających w asortymencie nie tylko gadżety ze znanych i mniej znanych uniwersów, ale też unikatowe, rękodzielnicze wyroby. Jednak przede wszystkim to Fantastyczne Miejsce Spotkań z magiczną atmosferą. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era".

Obserwuj nas także na Google News