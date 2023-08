Tłumy na pchlim targu przed M1 w Poznaniu. Na tej giełdzie staroci można kupić niemal wszystko! Alicja Durka

Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem - nawet w niedziele handlowe. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Co można było dostać w tym tygodniu? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Sprawdźcie, co wypatrzył!