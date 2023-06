Tłumy wiernych na centralnej procesji Bożego Ciała w Poznaniu. Zobacz zdjęcia

- W dniu dzisiejszym czcimy Eucharystię, najdroższą tajemnicę Kościoła; naszą najdroższą tajemnicę. Tak liczna obecność w dzisiejszej procesji jest potwierdzeniem naszej miłości do Eucharystii. Idziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem przez ulice naszych miast i wiosek wyznając publicznie to, co jest treścią Eucharystii; tzn. Kościół, który służy jedności osoby, małżeństwa, Kościoła, narodu oraz jedności między narodami