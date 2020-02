Tłusty Czwartek 2020: Tu kupisz najtańsze pączki! Biedronka, Lidl, Aldi, Auchan, Carrefour, Tesco [CENY]

Tłusty Czwartek to jeden z najprzyjemniejszych, a na pewno najsłodszych dni w roku, gdy zdecydowanie nie powinniśmy liczyć kalorii. Pączki, minipączki serowe, donaty, faworki, gniazdko z lukrem – chociaż typowy Tłusty Czwartek kojarzy się przede wszystkim z tradycyjnymi pączkami. Nie trzeba jednak czekać do czwartku – oferta Cukierni Lidla startuje już od poniedziałku, 17 lutego. W Tesco kupisz 4 pączki za 4 złote, a w Biedronce kupując 12 pączków zapłacisz 39 groszy za sztukę, ale już od 19 lutego. Choć dni promocji w zależności od sklepu są różne, to oferta specjalna na pewno obowiązuję 20 lutego w Tłusty Czwartek. W jakiej cenie kupisz pączki w Carrefour, Aldi, Netto, Auchan i Carrefour? Sprawdź w naszej galerii! Przejdź dalej i sprawdź pączkową ofertę --->

pixabay