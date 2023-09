To już ostatnia okazja, żeby zobaczyć dzieła Malczewskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Także ze względów polityczno-socjologicznych wystawa cieszyła się i cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. Na wielu odwiedzających uchronione przed rakietami dzieła robią ogromne wrażenie.

- Ludzie odwiedzający tę wystawę przeżywali ogromne wzruszenia. Pojawiały się łzy. Jest to dla nas bardzo poruszające doświadczenie. Od samego początku towarzyszyło tej wystawie ogromne zainteresowanie publiki. Nie da się porównać tej wystawy do żadnej innej. Jest to miejsce głębokiej refleksji