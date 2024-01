To koniec Szamotuły Samsung Półmaratonu? Uczestnicy poprzednich edycji wspominają to sportowe wydarzenie

Startuje w zawodach na różnych dystansach, od 5 kilometrów do maratonu, a nawet ultra. W Półmaratonie w Szamotułach startowałem 7 razy. Każdy bieg miło wspominam, trasa należy do jednych z szybszych w Polsce, gdzie można wykręcić wspaniałe czasy. Jako pracownik firmy Samsung, sponsora tych zawodów, zawsze godnie i z zaszczytem brałem w nim udział. Niestety, na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że impreza nie dojdzie do skutku. Większość biegaczy jest w szoku, ponieważ zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy z całej Polski, miał też być wliczany do GP Półmaratonów Wielkopolski. Liczymy i wierzymy, że w październiku będziemy mogli spotkać się i wystartować w kolejnej edycji - komentuje Maciej Soloch, znany jako "wronieckibiegacz".