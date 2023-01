To mówi o tobie kolor oczu. Osoby o takiej tęczówce mają większe szczęście w miłości [26.01.2023 r.]

Istnieje wiele popularnych przysłów na temat oczu, na przykład "oczy są zwierciadłem duszy" czy "co z oczu, to z serca". Ezoterycy uważają, że w tych porzekadłach jest wiele prawdy. Z koloru tęczówki potrafią odczytać osobowość i skłonności jego posiadacza - zarówno wady, jak i zalety. Oczywiście są to tylko pewne wskazówki, nie wszystko bowiem, co zapisane jest w gwiazdach, to prawda, a nad swoim charakterem można pracować.