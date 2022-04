To można odliczyć od podatku. Ostatnia szansa na skorzystanie z tych ulg podatkowych [27.04.2022]

Standardowym terminem rozliczenia rocznego PIT jest 30 kwietnia. Ponieważ w tym roku ten dzień wypada w sobotę, to możemy rozliczyć się do poniedziałku 2 maja. Do tego dnia w usłudze Twój e-PIT można wprowadzać modyfikacje w zeznaniach PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Dzięki temu rozliczenie będzie złożone w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Natomiast zeznanie PIT-36 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem terminu na jego złożenie, ponieważ w zdecydowanej większości wymaga uzupełnienia przez podatnika.