To nie koniec nawałnic: IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia dla Poznania i Wielkopolski. W piątek przewidywane kolejne ulewy

W piątek możemy spodziewać się kolejnej fali nawałnic. Dlatego IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla całego kraju. Dla jego znacznej części, w tym większości Wielkopolski, jest to ostrzeżenie II stopnia. Oznacza to, że prognozuje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W przypadku Wielkopolski prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11.00 do 23.00 w piątek.

