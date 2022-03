To one zmieniały polską edukację. 5 niezwykłych życiorysów na Dzień Kobiet. Mało kto słyszał o tych postaciach. Znasz je? Magdalena Konczal

Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy sylwetki kobiet, które zmieniły polską edukację. Słyszeliście o nich? public domain/ Pierre-Émile Rossel (aka Émile Rossel)/ Fragment zdjęcia członków Lubelskiego Towarzystwa Szerzenia Oświaty "Światło" z Nałęczowa. Rok 1906.

Walczyły o prawa kobiet, zmieniały edukację, studiowały i pomagały tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebowali. To właśnie one: pierwsze naukowczynie i „siłaczki”, zmieniały oblicze nauki w Polsce. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy portrety wybitnych kobiet edukacji. Pierwszy raz słyszycie nazwisko Morzycka lub Joteyko? Pora odkurzyć ich biografie i przypomnieć światu, co to znaczy, robić coś „jak kobieta”.