To ostatni dzwonek! Spędź aktywnie ferie zimowe z dziećmi w Poznaniu. Oto kilka propozycji

Z ciekawą propozycją spędzania wolnego czasu wychodzą poznańskie Termy Maltańskie w Poznaniu. O ich ofercie opowiada Marianna Osyra – specjalistka do spraw promocji i marketingu on-line w Termach Maltańskich.

- Nasz obiekt obejmuje wiele form wodnego szaleństwa. Zjeżdżalnie, brodziki, wodny plac zabaw oraz basen z falą to nasze podstawowe atrakcje. W czasie ferii mamy także dodatkowe gry, konkursy z nagrodami i animacje. Odbywają się one aż 8 razy dziennie. Oprócz tego, oferujemy aquadance z Afrodytą. Jest to kilkunastominutowa sesja w basenie, która łączy taniec i aquaaerobik. Odbywa się 6 razy w ciągu dnia. Cieszymy się, że możemy w ten sposób zachęcać do aktywności fizycznej