To prawdziwy skarb! W Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu pojawił się oryginalny egzemplarz polskiej repliki Enigmy. Zobacz zdjęcia! Maciej Szymkowiak

Do ekspozycji w poznańskim Centrum Szyfrów Enigmy dostarczono nowy eksponat – egzemplarz polskiej repliki Enigmy. Słynna maszyna, zbudowana w latach 40. ub. wieku we Francji, trafiła do Poznania z Muzeum Historii Polski. Nowy eksponat można oglądać do czerwca 2022 r.