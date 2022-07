To są najlepsze porodówki w Wielkopolsce? Sprawdź, gdzie najchętniej rodzą kobiety!

Prawie 15 tysięcy porodów odebrano w pierwszej połowie 2022 roku w Wielkopolsce. To mniej, niż w analogicznym czasie rok temu (ok. 16,5 tys. porodów). Które porodówki były przez kobiety wybierane najczęściej? Czy to są najlepsze porodówki w regionie? Sprawdź, które szpitale powitały najwięcej noworodków --->

Arkadiusz Wojtasiewicz/materiał ilustracyjny