To tam w Wielkopolsce zobaczysz największe widowiska. Oto obiekty, które pomieszczą tysiące ludzi

Kto nigdy nie był na letniej imprezie sezonowej, organizowanej przez zewnętrzną firmę lub też samorząd, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jesteśmy niemal pewni, że ani jeden kamyk w naszą stronę nie poleciał. Letnie wydarzenia na świeżym (i nie tylko) powietrzu to swoista tradycja w naszym kraju. Korzystając z dobrej pogody i wakacji tłumy mieszkańców wybierają się na koncerty czy inne, podobne wydarzenia, by z uśmiechem na ustach spędzić czas na świeżym, ciepłym powietrzu.

Często w całym kraju do organizacji różnego rodzaju imprez wybiera się miejsca w centrach miast czy wsi, by każdy z mieszkańców mógł łatwo dotrzeć na miejsce wydarzenia. Nieco większe ośrodki posiadają jednak specjalne obiekty, dostosowane do przyjmowania wielotysięcznej widowni. Mowa zarówno o stadionach, jak i halach, których w Wielkopolsce nie brakuje, choć ich wielkość czasem pozostawia nieco do życzenia.