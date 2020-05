To wywoła także wasz uśmiech: jak nowe zęby zmieniają ludzi? Darmowe metamorfozy rękami brazylijskiego dentysty

Pomagać ludziom można na różne sposoby. Jednym z nich jest dawanie uśmiechu - i to dosłownie! Brazylijski dentysta Felipe Rossi podróżuje po świecie robiąc to, co potrafi najlepiej - naprawia uśmiechy. Co więcej, robi to kompletnie za darmo! Dla osób, dla których zabieg dentystyczny to luksus, na który nie mogą sobie pozwolić, nowe zęby to nie tylko zmiana wizualna. Możliwość uśmiechnięcia się bez skrępowania często przywraca pewność siebie. Jak zmienili się ci, którzy otrzymali szansę na bezpłatną pomoc? Zobaczcie zdjęcia. źródło: Felipe Rossi / Instagram

