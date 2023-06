Toast za Wolność na placu Wolności. Poznaniacy świętują 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów z czerwca 1989 roku

Tegoroczny tradycyjny Toast za Wolność został wzniesiony wyjątkowo 3 czerwca o godz. 12 ze względu na niedzielny marsz w Warszawie. Tak poznaniacy uczcili 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów i wywalczoną w 1989 roku wolność.

Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkową przypinkę.

Wolne wybory w Polsce w 1989 roku to przełomowe wydarzenie w historii Polski, a także w historii Europy Wschodniej.

Przeprowadzono je w dniach od 4 czerwca do 18 czerwca 1989 roku. Spowodowane były koniecznością przeprowadzenia reform w kraju, które miały na celu załagodzenie sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także otwarcie drogi do pełnej demokratyzacji. Były to pierwsze wybory, w których wzięli udział przedstawiciele opozycji i zostały przeprowadzone w sposób całkowicie demokratyczny.