Top 10 jezior w Wielkopolsce polecanych na wyjazd z dziećmi. Na te plaże warto wybrać się nie tylko w weekend

Miejsce 1 w Rankingu najatrakcyjniejszych jezior w Wielkopolsce zajęło Jezioro Powidzkie. Jezioro jest oddalone od stolicy Wielkopolski około 90 km, ale biorąc pod uwagę jego walory, warto spędzić te 1 godzinę i 20 minut w aucie. Zatoka Anastazewska jest uznawana za najpiękniejszą zatokę Jeziora Powidzkiego. Wyróżnia się: -czystymi i piaszczystymi plażami -malowniczymi zakolami -lazurową wodą -pomostami, które często stanowią przystanki dla żeglujących turystów. Zatoka Ptasia: -dysponuje atrakcyjnym polem kempingowym -restauracjami z lokalną kuchnią. Czystość wody w Jeziorze Powidzkim Największą zaletą Jeziora Powidzkiego jest krystalicznie czysta woda. Kilka lat temu jezioro to zostało zaliczone do pierwszej klasy pod względem czystości. Parking przy jeziorze Powidzkim Udogodnienia na jeziorze Powidzkim: - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - Wydzielone miejsca na grill/ognisko - punkt czerpania wody - kosze na śmieci - toaleta - natryski - ratownik - miejsce na plaży dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska - brak przebieralni

Bartłomiej Hypki