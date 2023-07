Top 10 jezior w Wielkopolsce polecanych na wyjazd z dziećmi. Na te plaże warto wybrać się nie tylko w weekend

Na miejscu 10 w rankingu najlepszych Jezior w Wielkopolsce znajduje się jedno z najbliżej położony jezior względem Poznania, to Jezioro Kierskie. Jezioro posiada kilka plaż, między innymi; - Plaża Łabędzia - Plażojada Kiekrz - Plaża Smocza - Plaża parkowa Ocena wody w Jeziorze Według oceny z dnia 15 czerwca woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli. Udogodnienia na Jeziorze Kierskim: - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - Wydzielone miejsca na grill/ognisko - kosze na śmieci - toaleta - maszt z flagą WOPR - ratownik - miejsce do kąpieli dla dzieci - miejsce na plaży dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska - liczne punkty gastronomiczne w pobliżu plaży Najbliższy parking, znajdujący się przy Plażojada w Kiekrzu to parking przy kościele. Natomiast polecanym jest Parking Nad Jeziorem.

Adam Jastrzębowski