Masz ochotę na wyjątkową podróż po smakach Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji? Kuchnia ukraińska, chociaż jest bardzo podobna do naszej, rodzimej, polskiej kuchni, to jednak w szczegółach się różni. Wyjątkowość kuchni wschodnioeuropejskiej opiera się zarówno na potrawach prostych, jak pierogi, jak i na tych trudniejszych do przyrządzenia np. chinkali. Wybierając się na kolację do restauracji ukraińskiej lub gruzińskiej, warto wybrać lokal, który spełni nasze oczekiwania i nie zepsuje kulinarnych wrażeń. Przedstawiamy ranking na podstawie ocen użytkowników popularnego serwisu Google. Kolejność w oparciu o liczbę opinii. Stan na marzec 2022 r. Zobacz najlepsze polskie restauracje w mieście na kolejnych zdjęciach ----->

pixabay.com.pl/zdj. ilustracyjne