TOP 12 najdroższych mieszkań w Poznaniu. Zobacz zdjęcia i oferty - luty 2022!

Ceny mieszkań w Polsce cały czas idą w górę i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Prognozy ekspertów mówią, że dynamika wzrostu cen ma wyhamować, ale dopiero w perspektywie najbliższych dwóch lat. Ile trzeba wyłożyć na luksusowe mieszkanie w Poznaniu? Chcesz mieszkać jak milioner? Musisz zapłacić miliony... Nie ma innego wyjścia. Ceny luksusowych apartamentów w Poznaniu osiągają nawet 3 miliony złotych, a cena za metr kwadratowy poszybowała do 17 tysięcy złotych. Wybraliśmy 12 najdroższych mieszkań na sprzedaż w Poznaniu w serwisie otodom.pl. Zobacz w galerii oferty i zdjęcia apartamentów za miliony --->

