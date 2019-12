Premiera wideoklipu Azymut pres. Gypsy and the Acid Queen - Mała

“Mała”, najnowszy utwór Gypsy and the Acid Queen, to owoc współpracy Jakuba Jaworskiego z duetem Azymut (Jakub Mokrzysiak i Paweł Pindur), który do tej pory był kojarzony głównie ze studiem nagraniowo-produkcyjnym na Śląsku. To właśnie tam powstała płyta „Orell” duetu Bass Astral...