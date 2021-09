TOP 16. Co kupić na Dzień Chłopaka 2021? Oto propozycje prezentów! (POMYSŁY)

T-shirt ze śmiesznym napisem to niewątpliwie ciekawy pomysł. O ile chłopak ma do siebie dystans można, pozwolić sobie nawet na najbardziej intrygujący napis. Ważne, żeby spodobał się przyszłemu właścicielowi koszulki. Wszystkie możliwe wzory, kolory i rozmiary znajdziemy w internecie. Można nawet stworzyć własny, unikatowy T-shirt. Ile to kosztuje? Ceny w zależności od wzoru i materiału wahają się od ok. 20 zł do ponad 80 zł.

