TOP 20 szkół w Polsce. Oto najlepsze szkoły ponadpodstawowe w kraju według rankingu Zwolnieni z Teorii

Najlepsze szkoły w Polsce. Ranking Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii przygotowali ranking najlepszych szkół w Polsce. Jak można przeczytać na ich stronie internetowej, zestawienie wyróżnia szkoły ponadpodstawowe, które wspierają uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości, czyli krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji i kooperacji, a także działaniu społecznym. Ranking powstał na podstawie wyników uczniów w praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Organizatorzy rankingu wyjaśniają, że są to umiejętności niezbędne do budowania dobrostanu psychicznego młodzieży oraz budowania w nich sprawczości. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że coraz więcej najmłodszych Polaków dokonuje prób samobójczych. W 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 18. roku życia. Eksperci alarmują, że młodzi ludzie czują się samotni, a nawet izolowani. Oprócz sytuacji domowej, na takie stany często wpływ ma również szkoła.