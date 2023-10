Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje

- Widziałam wszędzie krew. Godzinę reanimowali dziecko. Potem ta karetka jechała. Policjant powiedział, że stan jest kiepski. Mam nadzieję, że dziecko przeżyje. Co mógł zrobić mu chłopiec, co ledwo umie mówić? Boję się wychodzić z domu, a co dopiero dzieci. To było tylko dziecko - mówi Jessica Plecha, która była świadkiem zdarzenia.