Tragedia w Swarzędzu. Nie było wolnej karetki. Do 4-latki wysłano strażaków i LPR. Dziewczynka nie przeżyła

Śmierć 4-latki w Swarzędzu. Nie było wolnej karetki

Jak podaje TVN24, do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 10:00. Wezwano karetkę do 4-letniej dziewczynki ze Swarzędza, u której doszło do zatrzymania krążenia.

- Karetka, która stacjonuje w Swarzędzu, realizowała wtedy inne zgłoszenie

- mówił TVN24 Jakub Wakuluk z biura prasowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Dyspozytor, jak przekazuje Wakuluk, skierował na miejsce zgłoszenia najbliższy, wolny zespół pogotowia. Byli to ratownicy z odległych o blisko 20 kilometrów Pobiedzisk. Niedługo potem zespół został odwołany i skierowano do dziecka pogotowie z Poznania. Pięć minut po przyjęciu zgłoszenia zaalarmowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i strażaków ochotników ze Swarzędza.