Tragedia w szpitalu HCP w Poznaniu. Kobieta wypadła z okna. Zginęła na miejscu. Tego samego dnia miała opuścić szpital

W szpitalu HCP także trwa analiza wszystkich dokumentów.

- Sami jesteśmy zaskoczeni, ponieważ pacjentka podczas pobytu nie zgłaszała żadnych problemów psychiatrycznych. Zachowywała się też bez żadnych zastrzeżeń i nie pobierała też żadnych leków psychiatrycznych. Co więcej pacjentka miała dzisiaj opuścić szpital i wrócić do domu, na co jeszcze wczoraj w rozmowach z nami bardzo się cieszyła. Wieczorem, gdy personel przeglądał sale, też wszystko było w porządku, pani była w dobrym stanie, spała. Nie było żadnych niepokojących sygnałów, dlatego dla nas samych to ogromny szok