Tragiczna bójka w Zakopanem. Nie żyje 25-latek. Zarzuty przedstawiono młodym kaliszanom

Do bójki doszło w poprzedni weekend w nocy z soboty, 11 września na niedzielę, 12 września. Ok. godz. 2 w nocy bójka wywiązała się między dwoma grupami. W jednej z nich był 25-latek. Gdy policja dojechała na miejsce, leżał nieprzytomny na chodniku. Nie oddychał. Mundurowi podjęli reanimację, którą następnie przejęli przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Od samego początku policja podawała, że stan mężczyzny jest bardzo poważny, zagrażający życiu.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Zakopanem, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. Był podpięty do aparatury podtrzymującej życie. Miał poważny uraz głowy. Lekarze stwierdzili jego zgon we wtorek rano, o godz. 9.50.

Zarzuty dla młodych kaliszan

W poprzednim tygodniu na terenie Kalisza policja zatrzymała podejrzanych o śmiertelne pobicie. W weekend zakopiańska prokuratura przedstawiła zarzuty trzem mężczyznom.