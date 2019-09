Tragiczny bilans wakacji na wielkopolskich drogach - w 831 wypadkach zginęło 51 osób

Policja w czasie wakacji publikowała na swojej stronie internetowej niepokojącą Mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym "Wakacje 2019". Jak wynika z ostatniej aktualizacji mapy, na terenie Wielkopolski doszło w tym okresie do 831 wypadków.

- Poszkodowanych zostało w nich 996 osób, a 51 zginęło - informuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

- Statystyki niestety niewiele się różnią się od tych ubiegłorocznych. W wakacje 2018 na drogach zginęło 55 osób - dodaje Andrzej Borowiak.

Przypomnijmy, że policjanci uprzedzali tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego - "stan bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach uległ drastycznemu pogorszeniu - wzrosła liczba wypadków, w których ludzie tracili zdrowie i życie". Wzrost liczby wypadków, w tym śmiertelnych określali krótko – gwałtowny: tylko od stycznia do 8 lipca w naszym województwie policję wzywano do 18 810 zdarzeń drogowych, w tym do 1677 wypadków ze 135 osobami zabitymi. W ubiegłym roku w tym okresie było 36 ofiar śmiertelnych mniej.