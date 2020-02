Tragiczny wypadek. Kobieta śmiertelnie potrącona przez pociąg. W aucie przy torach znaleziono niemowlę! [NOWE INFORMACJE][ZDJĘCIA]

Dziecko natychmiast zabrano do pociągu, gdzie czekano na przyjazd służb. W tej chwili na miejscu pracują strażacy, policjanci, Prokurator. Jest również załoga pogotowia i służby kolejowe. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany.

Samochód, którym podróżowała kobieta, a który znaleziono przy torach, znajdował się na nowotomyskich numerach rejestracyjnych.

AKTUALIZACJA!

Kobieta, która zginęła w piątek na torach, to 38-letnia mieszkanka gminy Nowy Tomyśl. Śledztwo w związku ze śmiertelnym potrąceniem prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego nowotomyskiej KPP pod nadzorem Prokuratora.

Niemowlę, które obsługa pociągu znalazła w samochodzie należącym do kobiety, to 3-miesięczna córeczka ofiary potrącenia. Dzieckiem natychmiast zajęła się obsługa pociągu oraz jedna z pasażerek, aż do czasu przekazania medykom z pogotowia. Dziecko przewieziono do szpitala na szczegółowe badania, na szczęście dziewczynce nic się nie stało.