Tragiczny wypadek na autostradzie A2 pod Nowym Tomyślem [ZDJĘCIA]

Na miejsce wysłano więc strażaków z Wytomyśla, Bolewic, Miedzichowa i Nowego Tomyśla, pogotowie, policję i służby autostradowe. Ostatecznie okazało się jednak, że zdarzenie jest jedno, jednak rozciągnięte na odcinku dwóch kilometrów trasy.

Jak powiedział nam oficer prasowy KP PSP w Nowym Tomyślu kapitan Damian Żukrowski, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych - volkswagena, seata oraz fiata. Na miejscu strażacy cały czas prowadzą działania, te w pierwszej fazie polegały na udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku.

Samochodami łącznie podróżowało sześć osób. Niestety wypadek okazał się tragiczny w skutkach. Oficer prasowy KPP w Nowym Tomyślu sierżant sztabowy Mariusz Majewski potwierdził nam, że wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł kierowca volkswagena. Z kolei kierowca fiata został zabrany do szpitala.

Hospitalizacji nie wymagały natomiast osoby jadące seatem - dwie kobiety oraz dwójka dzieci w wieku 10 i 11 lat.

Jak udało nam się dowiedzieć, ofiara wypadku, to obywatel Niemiec, z kolei osoba ranna, zabrana do szpitala, to Polak. Seatem podróżowali obywatele Ukrainy. Ruch na autostradzie w kierunku Świecka jest obecnie zablokowany, korek występuje też na nitce w kierunku Poznania. Działania prowadzą obecnie policjanci oraz prokurator.