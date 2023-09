Tragiczny wypadek zmienił życie Sary - trwa zbiórka charytatywna na półroczny turnus rehabilitacyjny!

Gdyby nie tragiczny wypadek samochodowy, to życie młodej Sary byłoby normalne. Niestety - zmienił on Jej życie całkowicie. Trwa zbiórka

Sara Podolska, to młoda, 21-letnia, dziewczyna, której wypadek samochodowy pokrzyżował wszystkie plany życiowe. Na skutek tego zdarzenia doszło do bardzo poważnego obrażenia ciała - ciężkiego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Rekonwalescencja Sary może potrwać długie lata

Wypadek - ostatnie, co Sara pamięta, to jazda karetką do szpitala na sygnale

14 marca, późnym wieczorem Sara wraz z partnerem Dawidem i jego mamą jechali samochodem. Panujące na drodze warunki pogodowe były bardzo trudne – deszcz ze śniegiem, ostry wiatr, mocno ograniczały widoczność. Wystarczyła chwila… podjazd pod górę, powalone na drodze drzewo – kierowca nie miał szans uniknąć wypadku. Cała siła zderzenia skupiła się na Sarze. Inny uczestnicy wypadku mieli dużo więcej szczęścia… - czytamy historię wypadku na stronie zbiórki charytatywnej

Pisze również Mama Sary

Widok córki leżącej pod respiratorem w stanie śpiączki farmakologicznej po prostu łamał mi serce. Byliśmy przy niej całymi dniami, odliczaliśmy godziny do jej wybudzenia. Kiedy ten moment wreszcie nastąpił, mogliśmy odetchnąć z ulgą

Przed Sarą długa i kosztowna rehabilitacja

Po wyjściu ze szpitala zaczyna się długotrwałe leczenie i, niemniej kosztowna, rehabilitacja. Obecnie trwa zbiórka charytatywna na półroczny turnus rehabilitacyjny, który może, w dużej mierze, pomóc dziewczynie. jej rodziny nie stać na jego opłacenie, dlatego warto wesprzeć zrzutkę - każda złotówka jest tutaj na wagę złota

Sara niedawno skończyła szkołę, podjęła pracę na zlecenie w miejscowym sklepie. Przez długi czas nie będzie w stanie wrócić do pracy i zarabiać na swoje potrzeby. Dlatego apelujemy o wsparcie! Wierzymy, że uda jej się wrócić do zdrowia, by mogła w pełni cieszyć się młodością i realizować życiowe plany

- pisze rodzina Sary I my apelujemy o wsparcie dla tej, kiedyś radosnej i bardzo pomocnej, młodej kobiety. Wszyscy chętni pomóc Sarze wrócić do normalności, mogą wpłacać pieniądze TUTAJ

