20 nieśmiertelnych roślin. Nawet ty ich nie zniszczysz!

Nawet jeśli nie masz do czegoś talentu i predyspozycji, nie znaczy to wcale, że musisz się poddać i zaprzestać. W przypadku, w którym nie posiadasz daru do opieki nad roślinami, ale kochasz je z całego serca i uwielbiasz obecność kwiatów w twoim domu, nie możesz zrezygnować z hod...