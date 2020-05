Tramwaj na Naramowice: Budowa trasy nabiera tempa. Będzie nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Lechickiej i Naramowickiej

- To bardzo wyczekiwana inwestycja, jedna z najważniejszych w Poznaniu - nie ma wątpliwości prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W pierwszej kolejności kierowcy muszą pamiętać, że zamknięta zostanie ul. Naramowicka na odcinku od ul. Słowiańskiej do Lechickiej. Ruch po niej będzie dozwolony jedynie dla osób, które muszą tamtędy dojeżdżać do swoich posesji. - Dopuszczony będzie za to ruch poprzeczny przez Naramowicką - mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.