Tramwaj na Naramowice ma coraz dłuższą trasę. Jest kolejny przystanek! Dojedziemy do Lechickiej

To zapewne ostatni w tym roku oddany przystanek końcowy, trwa bowiem budowa węzła drogowego w rejonie Lechickiej i Naramowickiej, wraz z wiaduktem tramwajowym. Uruchomiony właśnie przystanek usytuowany jest blisko budowanego skrzyżowania.

- Cieszę się, że dzięki sprawnej realizacji inwestycji i szybkim postępom prac na placu budowy możemy sprawić poznaniakom taką niespodziankę - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Bardzo nam zależy na tym, by mieszkańcy mogli jak najszybciej korzystać z nowej infrastruktury. Dlatego najpierw uruchomiliśmy trasę do ul. Włodarskiej, a teraz wydłużamy ją o kolejny gotowy odcinek, czyli do ul. Lechickiej. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy os. Kosmonautów. Stopniowo udostępniamy też drogi, trasy rowerowe i chodniki.